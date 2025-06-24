В Тайшете новая школа готова на 27%

— В Зиме строятся пять блок-секций. Подрядчик не выполнил обязательства, поэтому с ним расторгли контракты. Сейчас мы формируем новые заявки, чтобы завершить строительства одной блок-секции в этом году и четырех в следующем, — пояснил Александр Галкин.