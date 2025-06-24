В Тайшете новая школа готова на 27%

В Тайшете готовность строительства новой школы оценили на 27%. Учебное заведение будет вмещать 1275 учеников. Для них также обустроят зону уличного бассейна. Как сообщает Тайшет24, строительную площадку посетил заместитель председателя правительства Иркутской области Александр Галкин.
Строительные работы активно идут на объекте: от подготовки основания и армирования до отделочных работ. В двух блоках возводят стены и перегородки, а на кровле — вентиляционные шахты. В работе задействованы более 120 рабочих и 11 единиц техники.
Также Александр Галкин проверил ход расселения людей из аварийных домов в Зиме и Нижнеудинске. Так, в Зиме нужно расселить 1 689 человек. В настоящее время новые квадратные метры получили 588 жителей.
— В Зиме строятся пять блок-секций. Подрядчик не выполнил обязательства, поэтому с ним расторгли контракты. Сейчас мы формируем новые заявки, чтобы завершить строительства одной блок-секции в этом году и четырех в следующем, — пояснил Александр Галкин.
Пока в Нижнеудинске строятся новые блок-секции, 190 человек ожидают своей очереди для переселения.