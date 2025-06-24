Грецкий орешек: как «Троя» связала Гомера и Россию

Пусть спектакль рассчитан формально на аудиторию 12+, на самом деле это, разумеется, сказка для взрослых. Преимущественно — с высшим гуманитарным образованием. Если вы не помните хотя бы примерно имена главных героев со стороны ахейцев и троянцев и ключевые события эпоса, смотреть будет трудно. Останутся в памяти только бьющаяся в вечной истерике Кассандра, куклы в доспехах и Шлиман, который нигде не находит покоя, пока в старости не отрывает клад Приама. Но если вы в материале, то «Троя. Впечатление» — это действительно подарок, пусть даже не такой совершенный, как «Я — Сергей Образцов», и где-то слишком шумный, но всё же в нем много мысли, много страсти и много — про сегодня. Это очень подкупает.