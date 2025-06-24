Грецкий орешек: как «Троя» связала Гомера и Россию

Логическое продолжение спектакля-события «Я — Сергей Образцов», «Троя. Впечатление» тоже представляет собой биографический спектакль о яркой личности, где в центре — живой артист, а вокруг него большей частью куклы. Даже если хорошо знать сюжет и действующих лиц «Илиады», спектакль открывает немало нового. Например, что Шлиман был подданным Российской империи, был женат на русской и даже стал купцом первой гильдии незадолго до того исторического момента, как открыл человечеству Трою. Спектакль претендует на центральное место в ближайшем театральном сезоне, хотя и критики вызовет немало. «Известия» объясняют почему.
Гомер в Театре Образцова.
Гомеровский эпос в последние годы постоянно становится центром рефлексии современных массовых авторов. Среди последних примеров — Рэйф Файнс в роли Одиссея и бестселлеры Клэр Норт, а в следующем году Кристофер Нолан выпустит свою «Одиссею». Добавим к этому свежий нетфликсовский сериал «Перси Джексон», который основан на античном эпосе и имеет немало отсылок к Гомеру. Всё это, в общем, понятно, сюжеты Гомера сегодня совершенно актуальны, а события «Илиады» так просто льются на нас в новостях и сводках, разве что имена действующих лиц другие. Но страсти ровно те же самые, а многие события иначе, кроме как гневом Афины или Аполлона, объяснить невозможно.
Не выбрать лучше момента для выпуска спектакля про Трою — равно как и про открывшего ее Генриха Шлимана. Потому что, раз уж на то пошло, многие ли знают, кем был Генрих Шлиман? Кто вообще в курсе, чем он занимался, кроме того, что искал Трою, покупая под раскопки землю у турецких властей? И кто, наконец, знает, как сильно судьба Шлимана была связана с Россией?
На этой загадке и построена драматургия спектакля. Это не пересказ «Трои», это жизнь Шлимана, рассказанная через его мытарства, страсти, сны и мечты. Главная его страсть с детства — Гомер, поэтому режиссер и автор пьесы Екатерина Образцова сразу вплетает в биографию параллели. Вот мальчик из бедной семьи Генрих безнадежно влюблен в девочку из зажиточной семьи — а вот Парис возжелал чужую жену, которой не имел права обладать никогда. Параллель сомнительная, но Образцова делает так, чтобы мы увидели связь не столько на уровне сюжета, сколько на уровне силы и интенсивности страсти.
Трагедия Шлимана в том, что античные персонажи совершают безрассудные поступки и подвиги, а он вечно вынужден искать компромиссы, обходные пути — и уже потом, на уровне послевкусия, понимаешь, почему среди многочисленных персонажей в спектакле не было Одиссея. Потому что Шлиман — это и есть Одиссей, многомудрый, хитроумный, многострадальный, мечтающий о своей Пенелопе, но не отказывающий себе в удовольствиях с другими женщинами.
Странствия взрослого Шлимана, торгового агента, приводят его в Россию, здесь он проворачивает выгоднейшие сделки, получает подданство, женится. У него трое русских детей из четверых, рожденных в браках. Его отношения с женой Екатериной Лыжиной представлены трагикомично, но отдельные документальные подробности придают этому изображению правдоподобие. В коротком спектакле длиной в одно действие Россия занимает примерно треть — там есть много всего, включая даже Александра II, который, оказывается, тоже был в курсе деятельности Шлимана. Наверное, можно было бы подробнее рассказать, как Шлиман сделал состояние на Крымской войне, сверхвыгодно продавая российскому правительству серу, порох, свинец и другие важные для военного производства товары, и таким образом еще сильнее связать биографию с осадой Трои, но автору спектакля это не так интересно. Зато это всё можно потом изучить самостоятельно, биография Шлимана наполнена еще и не такими подробностями.
Как построен спектакль «Троя. Впечатление».
Во многом «Троя» повторяет структуру постановку «Я — Сергей Образцов», который его внучка Екатерина поставила в 2021 году и который всё это время держится среди самых популярных спектаклей московской театральной жизни. Билеты на него невозможно достать, хотя они стоят дороже остальных. На сцене там один живой артист — Евгений Цыганов, а сюжет ему помогают разыгрывать куклы. Моноспектакль.
«Троя» менее строга в этом отношении. Кроме Александра Городиского (Шлиман) на сцене постоянно присутствуют другие актеры. Кто-то из них обыгрывает сцены из жизни главного героя, кто-то работает с куклами, часто довольно крупными, так что видно и куклу, и кукловода, хотя эту условность быстро принимаешь. Плюс есть еще хореографические групповые номера, когда артисты превращаются то в волны, то в статуи, то в моряков. За сценой — экран, где визуальные образы вступают в диалог с актерами, это не просто фон, но полноценный герой рассказа.
Наконец, рядом со сценой размещен так, чтобы было видно, рок-бэнд, который сопровождает спектакль не только специально написанной музыкой, но и каверами Высоцкого. Пожалуй, «Без умолку безумная девица» звучит здесь несколько чаще, чем это действительно было бы необходимо, и хрипеть под Высоцкого — вообще проигрышный вариант, лучше бы эти стихи просто прочитать. Но, к счастью, поэзии в спектакле звучит не так уж мало, и мандельштамовское «Я список кораблей прочел до середины» тоже есть, разумеется. Спектакль перенасыщен аллюзиями и реминисценциями, он очень плотный, словно авторы сначала вместили туда очень много материала, а потом сжимали хронометраж до одного действия, чтобы публика не устала.
Есть много действительно удачных находок. Великолепно поставлена встреча Приама с Ахиллом, неожиданно решен троянский конь, но — никакого внимания не уделено Агамемнону, пропал эффектный гнев Аполлона из первой главы, нет вылазки Одиссея с Диомедом. Практически не представлены разборки богов друг с другом и их отношения со смертными. Но, опять же, здесь нет попытки пересказать «Илиаду» и часть «Одиссеи», это разговор с теми, кто всё давно и не раз прочитал и теперь хочет получить удовольствие от фантазии на тему.
Пусть спектакль рассчитан формально на аудиторию 12+, на самом деле это, разумеется, сказка для взрослых. Преимущественно — с высшим гуманитарным образованием. Если вы не помните хотя бы примерно имена главных героев со стороны ахейцев и троянцев и ключевые события эпоса, смотреть будет трудно. Останутся в памяти только бьющаяся в вечной истерике Кассандра, куклы в доспехах и Шлиман, который нигде не находит покоя, пока в старости не отрывает клад Приама. Но если вы в материале, то «Троя. Впечатление» — это действительно подарок, пусть даже не такой совершенный, как «Я — Сергей Образцов», и где-то слишком шумный, но всё же в нем много мысли, много страсти и много — про сегодня. Это очень подкупает.