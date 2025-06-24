Кабмин предложил переименовать станцию метро «Новомосковская» в «Станкин»

Станция «Новомосковская» соединяет Сокольническую и Троицкую линии столичной подземки в районе «Коммунарка». В этом районе планируется возвести новый современный кампус МГТУ «Станкин», на эти цели выделено 15 гектаров земли. Техзадание по возведению комплекса для 11,5 тыс. студентов должно быть готово уже к сентябрю, отмечали в правительстве РФ.