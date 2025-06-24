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В Новосибирске начали прокладывать дорогу к новому району Клюквенный

Проект включает в себя освещение, велодорожки, автопавильоны и светофоры.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске начались работы по строительству дороги к будущему району Клюквенный, который рассчитан на 30 тысяч жителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

— В настоящее время ведется строительство четырехполосной магистрали, которая свяжет микрорайон с улицей Богдана Хмельницкого и Северным объездом. Реализация двух крупных этапов работ оценивается в 1,4 миллиарда рублей, — добавил Кудрявцев.

Улица Подневича уже получила твердое покрытие для обеспечения свободного перемещения строительной техники. В данный момент осуществляется устройство земляного полотна и системы ливневой канализации, которая защитит дорогу от воды. После завершения подготовительных работ начнется укладка щебня и асфальта, а также строительство тротуаров.

Проект также включает в себя освещение, велодорожки, автопавильоны и светофоры. Работы ведутся поэтапно, параллельно проектируются удобные въезды в новый микрорайон.