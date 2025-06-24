В Новосибирске начали прокладывать дорогу к новому району Клюквенный

Улица Подневича уже получила твердое покрытие для обеспечения свободного перемещения строительной техники. В данный момент осуществляется устройство земляного полотна и системы ливневой канализации, которая защитит дорогу от воды. После завершения подготовительных работ начнется укладка щебня и асфальта, а также строительство тротуаров.