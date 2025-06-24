В Москве создали рейтинг с самыми высокооплачиваемыми вакансиями

«В столице мы создаем целую экосистему профессионального развития жителей города разных возрастов — от профориентации и обучения до помощи в трудоустройстве. Один из важнейших элементов комплексного подхода — работа флагманского центра “Профессии будущего”… Сегодня зарплаты высококвалифицированных специалистов по ряду востребованных профессий достигают 500 тысяч рублей в месяц — это касается сферы IТ, промышленности, транспорта и финансового сектора. По всем перечисленным направлениям в центре можно пройти переподготовку, выбрав одну из 75 коротких образовательных программ», — рассказала Ракова.