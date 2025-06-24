В Москве создали рейтинг с самыми высокооплачиваемыми вакансиями

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Московский центр «Профессии будущего» составил рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами на рынке труда столицы, в него вошли представители промышленной сферы, IТ, финансового сектора и транспортной отрасли, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«В столице мы создаем целую экосистему профессионального развития жителей города разных возрастов — от профориентации и обучения до помощи в трудоустройстве. Один из важнейших элементов комплексного подхода — работа флагманского центра “Профессии будущего”… Сегодня зарплаты высококвалифицированных специалистов по ряду востребованных профессий достигают 500 тысяч рублей в месяц — это касается сферы IТ, промышленности, транспорта и финансового сектора. По всем перечисленным направлениям в центре можно пройти переподготовку, выбрав одну из 75 коротких образовательных программ», — рассказала Ракова.
Она отметила, что наиболее высокооплачиваемым направлением остается промышленная отрасль. Рейтинг специальностей возглавил специалист по аргонной сварке с зарплатой до 500 тысяч рублей в месяц. На высокий уровень дохода могут рассчитывать и работники сферы информационных технологий. Например, зарплата руководителя команды разработчиков-аналитиков достигает 450 тысяч рублей. Еще одним перспективным направлением является финансовый сектор. Ведущему бизнес-аналитику работодатели готовы предложить 400 тысяч рублей в месяц.
«Повышенным спросом пользуются и квалифицированные работники транспортной отрасли. Например, слесарь по ремонту автомобилей должен иметь квалификацию не ниже четвертого разряда, а от опытного менеджера по логистике требуется наличие собственной базы клиентов и умение работать с большими объемами информации. Средний доход таких специалистов составляет 250 тысяч рублей», — отметила Ракова.