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Принудительная эвакуация авто подорожала в Минске до 105 рублей

В Минске подорожала принудительная эвакуация авто.

Источник: Комсомольская правда

Минские власти повысили тарифы принудительной эвакуации авто с улиц. Соответствующее решение Мингорисполкома (№ 2337 от 12 июня 2025-го), опубликовал Национальный правовой интернет-портал.

Таким образом в белорусской столице выросли тарифы на работы по принудительной эвакуации и хранение эвакуированных ТС на штрафстоянке. Но еще изменились подходы к тарификации.

Теперь за принудительную эвакуацию авто на охраняемую стоянку автовладельцу придется заплатить за эвакуатор: 105 белорусских рублей за полную погрузку, 65 белрублей — за частичную погрузку. Принудительная эвакуация без доставки ТС на штрафстоянку обойдется в 75 белрублей, а ранее она не была предусмотрена прейскурантом.