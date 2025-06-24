Мишустин поручил предусмотреть в Коммунарке жилье для сотрудников «Станкина»

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Минобрнауки и правительство Москвы должны до декабря внести в кабмин предложения по обеспечению жильем работников университета «Станкин» в столичном районе Коммунарка. Такое поручение дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин по итогам состоявшегося в мае совещания.