Мишустин поручил предусмотреть в Коммунарке жилье для сотрудников «Станкина»

В Коммунарке выделено 15 га земли на строительство нового современного кампуса «Станкина». Техзадание по возведению комплекса для 11,5 тыс. студентов должно быть готово уже к сентябрю.
А к декабрю, сообщает пресс-служба кабмина, «Минобрнауки совместно с правительством Москвы поручено представить в кабмин предложения по обеспечению жильем сотрудников МГТУ в Коммунарке».
Появление нового кампуса «Станкина» — одна из ключевых задач развития университета, утвержденных правительством в 2024 году. Мишустин — выпускник «Станкина» — отмечал, что такие мероприятия позволят вузу стать одним из ведущих в стране по инженерному направлению.