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Мишустин поручил предусмотреть в Коммунарке жилье для сотрудников «Станкина»

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Минобрнауки и правительство Москвы должны до декабря внести в кабмин предложения по обеспечению жильем работников университета «Станкин» в столичном районе Коммунарка. Такое поручение дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин по итогам состоявшегося в мае совещания.

Источник: РИА "Новости"

В Коммунарке выделено 15 га земли на строительство нового современного кампуса «Станкина». Техзадание по возведению комплекса для 11,5 тыс. студентов должно быть готово уже к сентябрю.

А к декабрю, сообщает пресс-служба кабмина, «Минобрнауки совместно с правительством Москвы поручено представить в кабмин предложения по обеспечению жильем сотрудников МГТУ в Коммунарке».

Появление нового кампуса «Станкина» — одна из ключевых задач развития университета, утвержденных правительством в 2024 году. Мишустин — выпускник «Станкина» — отмечал, что такие мероприятия позволят вузу стать одним из ведущих в стране по инженерному направлению.