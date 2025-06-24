Часть Ялты обесточена из-за аварии

В этом году в Крыму планируется заменить порядка 200 трансформаторных подстанций, сообщил ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин. На сегодняшний день новые подстанции напряжением 110 киловольт строятся на Южном берегу Крыма. В прошлом году было завершено возведение четырех новых подстанций 110 кВ в Евпатории и Симферополе, которые уже введены в эксплуатацию.