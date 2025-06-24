Врио главы Ростовской области встретился с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым

В Государственной Думе состоялась встреча лидера КПРФ Геннадия Зюганова и врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря. Об этом сообщает пресс-служба донского главы.
Известно, что в ходе беседы с руководителем парламентской фракции врио главы региона выразил благодарность за поддержку проектов в авиастроительной отрасли.
— Очень рассчитываю, что наши добрые отношения теперь послужат Ростовской области и ее жителям, — написал по итогам встречи в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.
Геннадий Зюганов — председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции компартии в Государственной Думе Федерального Собрания РФ. Возглавляет международный Союз коммунистических партий, действующих в республиках СНГ и Прибалтики. По инициативе Геннадия Зюганова приняли десятки важных законов.
Государственный деятель награжден многими орденами и медалями, является лауреатом международной премии имени Шолохова и автором более 80 книг и монографий, изданных в России и за рубежом.
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