Дополнительные электрички запустят для новосибирцев на День города

В Новосибирской области на День города, 29 июня, запустят три дополнительных электропоезда для того, чтобы жители города и области смогли уехать домой после окончания праздничных мероприятий, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.
Маршрут дополнительных электропоездов будет проходить через остановочные пункты вблизи основной праздничной площадки — Михайловской набережной: Центр, Правая Обь и Речной вокзал.
После окончания праздника электропоезд Новосибирск-Бердск отправится с главного вокзала в 23:15, сделает остановки на платформах Центр (23:22) и Речной вокзал (23:28), а в Бердск прибудет в 00:20.
Состав Новосибирск-Пригородный простор отправится в 23:13 от главного вокзала и сделает остановку на Правой Оби в 23:21. Прибытие на конечную станцию запланировано на 23:44.
Также будет организован маршрут Новосибирск-Издревая. Этот поезд отправится с главного вокзала в 23:25, остановится на платформе Центр (23:32) и Речной вокзал (23:38). На станции Издревая состав будет уже в 00:13.
Напомним, что для удобства новосибирцев на День города также продлил работу метрополитен.
Екатерина Павлюх.