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Магнитные бури ожидаются на Земле в ближайшие два дня

МИНСК, 24 июн — Sputnik. Заметное ухудшение геомагнитной обстановки прогнозируется в ближайшие двое суток — 25 и 26 июня, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Источник: NASA Goddard Space Flight Center

Это связано с крупной корональной дырой, которая уже несколько дней фиксируется на видимой с Земли солнечной стороне. В настоящее время из-за вращения звезды дыра переместилась в область, откуда имеет возможность влиять на околоземное космическое пространство.

По данным ученых на данный момент, на пик геомагнитные возмущения выйдут в середине 25 июня.

Основным сценарием являются бури среднего уровня G2. Вероятность выхода шторма на более высокие значения, G3 и выше, составляет по тем же расчетам около 15%

сообщили в Лаборатории

Существует также вероятность, что все обойдется геомагнитными возмущениями.

Ранее в лаборатории сообщали, что солнечная активность в настоящее время уже находится на стадии спада, которая завершится к 2030 году. Несмотря на это, риски магнитных бурь на Земле будут сохраняться еще два-три года.

Ранее в июне произошли две магнитные бури, которые стали самыми продолжительными с 2017 года.