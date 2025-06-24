Магнитные бури ожидаются на Земле в ближайшие два дня

Это связано с крупной корональной дырой, которая уже несколько дней фиксируется на видимой с Земли солнечной стороне. В настоящее время из-за вращения звезды дыра переместилась в область, откуда имеет возможность влиять на околоземное космическое пространство.
По данным ученых на данный момент, на пик геомагнитные возмущения выйдут в середине 25 июня.
Основным сценарием являются бури среднего уровня G2. Вероятность выхода шторма на более высокие значения, G3 и выше, составляет по тем же расчетам около 15%
Существует также вероятность, что все обойдется геомагнитными возмущениями.
Ранее в лаборатории сообщали, что солнечная активность в настоящее время уже находится на стадии спада, которая завершится к 2030 году. Несмотря на это, риски магнитных бурь на Земле будут сохраняться еще два-три года.
Ранее в июне произошли две магнитные бури, которые стали самыми продолжительными с 2017 года.