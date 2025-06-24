Самарцы считают IT-сферу наиболее перспективной для построения карьеры

Ранее мы писали о том, что порядка 41% самарцы хотят уволиться со своего текущего места работы из-за низкой заработанной платы, однако сменить работу быстрее и проще всего молодым людям. Также самарцы поделились своим мнением о том, как для них выглядит «работа мечты».