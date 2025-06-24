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Самарцы считают IT-сферу наиболее перспективной для построения карьеры

Специалисты сервиса SuperJob провели исследование и установили, что почти половина самарцев (42%) видит карьерные перспективы только в сфере ИТ.

Специалисты сервиса SuperJob провели исследование и установили, что почти половина самарцев (42%) видит карьерные перспективы только в сфере ИТ. Женщины чаще мужчин считают данную сферу более перспективной, как и медицину, торговлю, сферу услуг, науку и дизайн.

Мужчины, в свою очередь, отдают предпочтения строительству, нефтегазовому сектору, производству, тяжелой промышленности, ВПК и энергетике.

Ранее мы писали о том, что порядка 41% самарцы хотят уволиться со своего текущего места работы из-за низкой заработанной платы, однако сменить работу быстрее и проще всего молодым людям. Также самарцы поделились своим мнением о том, как для них выглядит «работа мечты».

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