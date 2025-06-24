«Берите с собой факелы». Лесники предупредили белорусов об опасном хищнике

Сотрудники Гродненского лесхоза в своём официальном Telegram-канале опубликовали редкие снимки «настоящего хозяина леса» — волка, бегающего где-то в полях под областным центром. При этом запечатлели хищника не сами лесники, а фотоловушки. Несмотря на то, что животное никого не трогало (пока), в ведомстве дали несколько советов на случай непредвиденной встречи с ним.