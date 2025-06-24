«Берите с собой факелы». Лесники предупредили белорусов об опасном хищнике

Так, по словам специалистов, главные враги серого хищника — это огонь и дым. Поэтому при прогулках по лесу эксперты настоятельно советуют брать с собой дымящиеся факелы или сразу целый комплект: газовый баллончик и зажигалку. Это, утверждают лесоводы, поможет «быстро создать защитную завесу».
Ещё один лайфхак при встрече с волком — человеческий голос, свист и звон металла. В Гродненском ГПЛХО заверили, что такие методы также способны отпугнуть зверя. «Даже самый робкий путник может дать отпор!» — подчеркнули они.
Откуда под Гродно медведи?
К слову, недавно в лесах под Гродно заметили сразу трёх медведей: одного случайно увидел велосипедист, а двое других попали в объективы фотоловушек с разницей в несколько дней. Ведущий инженер по охотничьему хозяйству Гродненского ГПЛХО Евгений Ашаев заверил, что это не «устоявшаяся группировка».
«Вероятнее всего, медведи спустились с Литовской Республики либо подошли с севера нашей республики. Сейчас мы проводим мониторинг, чтобы уточнить откуда они пришли», — рассказал специалист региональной газете «Перспектива». По его словам, встретить бурого медведя в белорусском лесу — большая редкость.
«У этого зверя на генном уровне патологический страх перед людьми. Он очень осторожный. Несмотря на редкость встреч, ареал обитания у бурого медведя достаточно обширен — за сутки он может преодолеть до 50 километров», — уточнил Евгений Ашаев.