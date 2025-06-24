«Находкинский Чикатило», осуждённый пожизненно, вернулся в Приморье

Вадим Кротов, осуждённый на пожизненное заключение за убийства четырёх девушек в Находке, этапирован из колонии «Чёрный дельфин» в СИЗО Владивостока. По информации Telegram-канала SHOT, 58-летний заключённый подал жалобу на следователей, занимавшихся его делом в 1997 году. Кротов настаивает на своей невиновности и пытается добиться пересмотра приговора, вынесенного Приморским краевым судом в октябре 1999 года.
Серия преступлений, принёсшая Кротову прозвище «Находкинский Чикатило», случилась 28 лет назад. Осенью того года в заболоченной местности возле заброшенных корпусов профтехучилища № 46 были обнаружены два расчленённых женских тела без конечностей и головы. Как установило следствие, ещё двоих девушек Кротов убил в собственной квартире на улице Кирова в микрорайоне КПД. Их останки он вывез в район станции Голубовка, где разбросал в лесополосе.
Следствие установило, что с 1994 года Кротов систематически приглашал несовершеннолетних девушек к себе. Он завлекал их бесплатным алкоголем и игрой на гитаре. Многими жертвами становились воспитанницы детских домов или подростки из неблагополучных семей. После спаивания Кротов принуждал девушек к порносъёмкам и половым актам, а непокорных избивал.
Первые убийства произошли в ночь с 14 на 15 августа 1997 года. Следствие утверждает, что Кротов задушил 15-летнюю девушку из-за шума, который она подняла на кухне, а затем убил её спящую подругу, опасаясь свидетельницы. Через два месяца, 18 октября, он лишил жизни ещё двух девушек после отказа одной из них вступить с ним в половую связь. Тела последних жертв были оставлены недалеко от места проживания преступника.
Массовый опрос местных жителей, среди которых оказались девушки, бывавшие дома у преступника, вывел следователей на Кротова. При задержании в его квартире обнаружили камуфляжный костюм и вещмешок со следами крови, а также следы крови в сливе ванны. Осуждённый добровольно показал места захоронения останков двух жертв, а также участок возле Находкинского завода КПД-80.
В октябре 1999 года суд признал Кротова виновным по 13 статьям УК РФ, включая убийство, растление малолетних и изготовление детской порнографии. Приговор — пожизненное лишение свободы. В 2001 году осуждённого перевели в колонию особого режима «Чёрный дельфин». С тех пор он неоднократно пытался оспорить решение суда, отрицая особо тяжкие эпизоды.
Вадим Кротов остаётся одним из самых известных преступников Дальнего Востока, а его прозвище «Находкинский Чикатило» отражает жестокость совершённых деяний. Его новая жалоба рассматривается в контексте ранее отвергнутых ходатайств.