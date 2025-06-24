«Находкинский Чикатило», осуждённый пожизненно, вернулся в Приморье

Первые убийства произошли в ночь с 14 на 15 августа 1997 года. Следствие утверждает, что Кротов задушил 15-летнюю девушку из-за шума, который она подняла на кухне, а затем убил её спящую подругу, опасаясь свидетельницы. Через два месяца, 18 октября, он лишил жизни ещё двух девушек после отказа одной из них вступить с ним в половую связь. Тела последних жертв были оставлены недалеко от места проживания преступника.