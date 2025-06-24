В Омске на Бударина пройдёт конкурс уличной культуры «КАРДО»

Мероприятие начнётся в 12:00 на площади Бударина. Омичей и гостей города ждут захватывающие спортивные шоу, включая воркаут, скейтбординг, брейкинг и кикскутеринг. Лучшие участники регионального этапа получат возможность принять участие в грандиозном финале премии, который состоится в Ставрополе.