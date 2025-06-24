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В Омске на Бударина пройдёт конкурс уличной культуры «КАРДО»

Мероприятие начнётся в 12:00.

Источник: Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта

В Омске 28 июня с 10:00 посещение скейт-парка на улице Бударина будет ограничено из-за проведения конкурса-премии уличной культуры «КАРДО», который пройдёт в рамках празднования Дня молодёжи.

Мероприятие начнётся в 12:00 на площади Бударина. Омичей и гостей города ждут захватывающие спортивные шоу, включая воркаут, скейтбординг, брейкинг и кикскутеринг. Лучшие участники регионального этапа получат возможность принять участие в грандиозном финале премии, который состоится в Ставрополе.

Международный конкурс-премия «КАРДО» является частью линейки конкурсов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Подробнее о том, как принять участие, можно узнать по ссылке.