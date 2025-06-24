В Омске вырос спрос на жилье в новостройках, а на ипотеки упал

Как сообщает ведомство, в мае от омичей поступило всего 972 заявления на регистрацию ипотеки. Для сравнения в апреле омичи оформили ипотечных сделок на 6% больше — 1034. На фоне снижения спроса на ипотеки в Омске, как ни странно, вырос спрос на жилье в новостройках. В мае он вырос на 6% — на регистрацию таких заявок в мае поступило 197 заявок. В апреле — 181.