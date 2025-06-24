28 стобалльников: в Приморье увеличилось число выпускников с максимальным баллом ЕГЭ

Во Владивостоке увеличилось количество выпускников, сдавших ЕГЭ на сто баллов: теперь их 28. Трое из них написали экзамен по информатике на максимум, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
В ЕГЭ по информатике приняли участие 751 выпускник из Владивостока. На «сотку» его сдали ученики школы № 23, лицея № 41 и лицея «Технический».
Также стали известны результаты экзамена по английскому языку. Самый высокий балл (98) по городу получил выпускник того же «Технического». По 94 балла у двоих учащихся — из школы № 13 и университетской школы ДВФУ.
ЕГЭ по китайскому языку во Владивостоке сдавали 11 человек, семь из которых являются жителями города. Максимальный результат по этому предмету составил 82 балла. Его показала выпускница гимназии № 1.
Также хотим напомнить, что 23 июня 2025 года два школьника из Приморья сдали ЕГЭ по биологии на «сотку».