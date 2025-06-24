28 стобалльников: в Приморье увеличилось число выпускников с максимальным баллом ЕГЭ

Во Владивостоке увеличилось количество выпускников, сдавших ЕГЭ на сто баллов: теперь их 28. Трое из них написали экзамен по информатике на максимум, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу администрации города.