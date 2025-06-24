Суд обязал жителя Приморья оплатить тушение пожара на своем участке

В Приморье мужчина возместит расходы на тушение пожара, возникшего из-за нарушения противопожарного режима. Как сообщили в прокуратуре, инцидент произошел в марте 2025 года в поселке Раздольное Надеждинского района.
По данным надзорного ведомства, в период действия особого противопожарного режима владелец частного участка развел открытый огонь на своей территории. Возгорание вышло из-под контроля, огонь распространился по участку, создав угрозу для соседнего имущества и лесного фонда.
«Проявленная безответственность привела к пожару, который распространился по участку и создал угрозу ущерба имуществу других граждан и лесному фонду», — отметили в прокуратуре.
Суд удовлетворил иск прокурора. С виновного взыскали 11 тысяч рублей — именно столько составили расходы на тушение огня. Кроме того, мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ за нарушение требований пожарной безопасности.
Исполнение решения суда находится на контроле у прокуратуры.