Суд обязал жителя Приморья оплатить тушение пожара на своем участке

Суд удовлетворил иск прокурора. С виновного взыскали 11 тысяч рублей — именно столько составили расходы на тушение огня. Кроме того, мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ за нарушение требований пожарной безопасности.