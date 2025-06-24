Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд обязал жителя Приморья оплатить тушение пожара на своем участке

В Приморье мужчина возместит расходы на тушение пожара, возникшего из-за нарушения противопожарного режима.

Источник: AP 2024

В Приморье мужчина возместит расходы на тушение пожара, возникшего из-за нарушения противопожарного режима. Как сообщили в прокуратуре, инцидент произошел в марте 2025 года в поселке Раздольное Надеждинского района.

По данным надзорного ведомства, в период действия особого противопожарного режима владелец частного участка развел открытый огонь на своей территории. Возгорание вышло из-под контроля, огонь распространился по участку, создав угрозу для соседнего имущества и лесного фонда.

«Проявленная безответственность привела к пожару, который распространился по участку и создал угрозу ущерба имуществу других граждан и лесному фонду», — отметили в прокуратуре.

Суд удовлетворил иск прокурора. С виновного взыскали 11 тысяч рублей — именно столько составили расходы на тушение огня. Кроме того, мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ за нарушение требований пожарной безопасности.

Исполнение решения суда находится на контроле у прокуратуры.