Курение и дебош: в аэропорту Владивостока задержали двух нарушителей

Во Владивостоке транспортные полицейские задержали двух пассажиров, нарушивших порядок на борту самолетов. Это произошло на рейсах из Москвы и Екатеринбурга, сообщают в Дальневосточной полиции.
19-летний житель Приморья не дождался посадки и закурил в туалете самолета, летевшего по маршруту «Шереметьево — Владивосток». Экипаж сообщил о нарушении, и в аэропорту молодого человека встретили сотрудники полиции.
Вторым нарушителем оказался 36-летний пассажир рейса «Екатеринбург — Владивосток», который громко ругался матом и игнорировал замечания окружающих. Его также доставили в дежурную часть.
В отношении обоих составлены административные протоколы. Курильщику грозит штраф за мелкое хулиганство.
Дальневосточная транспортная полиция напоминает, что курение на борту самолета категорически запрещено из-за риска возгорания. Нарушителей могут не только оштрафовать, но и внести в «черный список» авиакомпаний.