Под Речицей сотрудник сельхозорганизации украл с работы 260 тысяч рублей и может сесть в тюрьму на 12 лет

В Речицком районе работник украл у сельхозорганизации более 260 тысяч белорусских рублей и проиграл все в казино, рассказал телеграм-канал «Сожский Форпост» УВД Гомельского облисполкома.
Правоохранители установили, что житель Речицкого района имел доступ к выручке агропредприятия. В итоге за пять месяцев он похитил из кассы 262 тысячи белорусских рублей. Все деньги фигурант спустил на онлайн-казино и походы в игровые клубы.
Задержанному инкриминируют присвоение имущества лицом, которому оно вверено, совершенное в особо крупном размере (ч.4 ст. 211 Уголовного кодекса Беларуси).
Кроме того, правоохранители в ходе расследования намерены дать принципиальную оценку действиям руководства предприятия по организации и контролю за движением денежных средств.
А задержанному за хищение грозит до 12 лет тюрьмы и штраф, также он должен возместить ущерб.
Еще в МВД, сказали, что в Минске задержаны три человека, перевозившие 500 тысяч рублей в сумках.