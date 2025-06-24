Оплата по биометрии в новосибирском метро заработает к концу года

Полноценный запуск оплаты проезда по биометрии в новосибирском метро планируется в четвёртом квартале 2025 года. Сейчас технология проходит тестирование на станции «Октябрьская». Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Новосибирский метрополитен» для портала «Прецедент».
Установка новых турникетов уже выполнена на станциях «Речной вокзал» и «Площадь Ленина» за счёт собственных средств предприятия. Очередность внедрения системы на других станциях станет известна ближе к старту проекта. Замена оборудования на всех станциях входит в перспективные планы, однако сроки будут зависеть от финансирования.
Напомним, что на станции метро «Спортивная» в Новосибирске установили 189 камер видеонаблюдения.