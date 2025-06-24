Оплата по биометрии в новосибирском метро заработает к концу года

Установка новых турникетов уже выполнена на станциях «Речной вокзал» и «Площадь Ленина» за счёт собственных средств предприятия. Очередность внедрения системы на других станциях станет известна ближе к старту проекта. Замена оборудования на всех станциях входит в перспективные планы, однако сроки будут зависеть от финансирования.