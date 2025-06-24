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«Некрасиво, неэкологично, несовременно»: конструкцию из цветных покрышек на городских прудах не оценили хабаровчане

Недавно на городских прудах в Хабаровске установили ограждение из цветных автомобильных покрышек. Такой «декор» неприятно удивил хабаровчан.

Источник: Губерния онлайн

«Удивительное зрелище предстало перед моими глазами на среднем пруду. Есть закон, который запрещает использование покрышек, и тут же на городской территории, в месте отдыха у водоема кто-то создал такое “ограждение”. Некрасиво, неэкологично, несовременно. Какой-то отсыл в прошлое», — пожаловалась хабаровчанка Анна.

Корреспонденты портала «Губерния» связались с руководителем Хабаровского краевого отделения ВООП Владимиром Сидоровым. Как оказалось, покрышки на прудах установили арендаторы, однако быстро убрали их по требованию администрации города.

«Покрышки были установлены организацией-арендатором, осуществлявшей предоставление услуг проката прогулочных лодок на городских прудах. Их разместили там, чтобы лодки не повреждали корпус о камни. Администрацией города в кратчайшие сроки приняты исчерпывающие меры к устранению нарушений природоохранного законодательства. С недавнего времени принята норма, которая приравнивает автомобильные покрышки к 4 классу опасности. Нельзя их использовать ни на городских территориях, ни на приусадебных участках. За размещение покрышек предусмотрены штрафы», — прокомментировал Владимир Сидоров.