«Некрасиво, неэкологично, несовременно»: конструкцию из цветных покрышек на городских прудах не оценили хабаровчане

«Покрышки были установлены организацией-арендатором, осуществлявшей предоставление услуг проката прогулочных лодок на городских прудах. Их разместили там, чтобы лодки не повреждали корпус о камни. Администрацией города в кратчайшие сроки приняты исчерпывающие меры к устранению нарушений природоохранного законодательства. С недавнего времени принята норма, которая приравнивает автомобильные покрышки к 4 классу опасности. Нельзя их использовать ни на городских территориях, ни на приусадебных участках. За размещение покрышек предусмотрены штрафы», — прокомментировал Владимир Сидоров.