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Теплотрассу прорвало на улице Казыбаева в Алматы

Алматы. 24 июня. КазТАГ — Теплотрассу прорвало на улице Казыбаева в Алматы, сообщает пресс-служба ТОО «Алматинские тепловые сети» (АТС).

Источник: pixabay.com

«Теплотрассу прорвало на улице Казыбаева в Алматы. Прорыв произошел во время плановых гидравлических испытаний городских теплосетей на одном из участков магистрального трубопровода, проходящего вблизи дома № 105а по улице Казыбаева. Жертв и пострадавших нет», — сообщили в АТС во вторник.

Прорыв трубопровода диаметра 1000 мм в экстренном порядке был локализован аварийной бригадой. Его причина — коррозия трубопровода.

По информации компании, гидравлические испытания проводятся для проверки состояния оборудования теплосетей и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону. В период их проведения, несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации.