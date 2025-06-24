«Теплотрассу прорвало на улице Казыбаева в Алматы. Прорыв произошел во время плановых гидравлических испытаний городских теплосетей на одном из участков магистрального трубопровода, проходящего вблизи дома № 105а по улице Казыбаева. Жертв и пострадавших нет», — сообщили в АТС во вторник.
Прорыв трубопровода диаметра 1000 мм в экстренном порядке был локализован аварийной бригадой. Его причина — коррозия трубопровода.
По информации компании, гидравлические испытания проводятся для проверки состояния оборудования теплосетей и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону. В период их проведения, несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации.