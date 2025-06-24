«Теплотрассу прорвало на улице Казыбаева в Алматы. Прорыв произошел во время плановых гидравлических испытаний городских теплосетей на одном из участков магистрального трубопровода, проходящего вблизи дома № 105а по улице Казыбаева. Жертв и пострадавших нет», — сообщили в АТС во вторник.