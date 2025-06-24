В Омске камеру нацелили на превышение скорости выше 20 км/ч

В комментариях омич Михаил О. заявил, что знак ограничения скорости там есть, но он должен действовать до перекрестка, а камера фотографирует автомобили на самом перекрестке. Он также добавил, что многие водители после «лежачего полицейского» жмут на газ и в таком случае рискуют попасть на камеру с превышением скорости.