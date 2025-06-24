В Омске камеру нацелили на превышение скорости выше 20 км/ч

Как рассказал анонимный автор в паблике «Аварийный Омск» соцсети «ВКонтакте», штраф с камеры фиксации был получен за езду со скоростью 49 км/ч при разрешенных 20 км/ч. При этом автомобиль был зафиксирован камерой «со спины».
В комментариях омич Михаил О. заявил, что знак ограничения скорости там есть, но он должен действовать до перекрестка, а камера фотографирует автомобили на самом перекрестке. Он также добавил, что многие водители после «лежачего полицейского» жмут на газ и в таком случае рискуют попасть на камеру с превышением скорости.