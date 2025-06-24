Жителя Тольятти убедили в существовании миллионных кредитов на его имя

23-летний житель Тольятти во время служебной командировки стал жертвой телефонных мошенников. Неизвестны лица при помощи мессенджера и телефонной связи названивали молодому тестировщику из тольяттинского ИП. Аферисты уверяли, что на имя тольяттинца оформили кредиты.
Тольяттинец повёлся на уловке и перевёл более одного миллиона рублей через банкоматы для погашения несуществующих кредитов. Все средства обещали вернуть после возвращения того из командировки, но этого не произошло.
Молодой человек обратился в полицию, возбуждено уголовное дело.
Понравилась новость? В таком случае не пропустите возможность поучаствовать в конкурсе, которые проводится в нашем Телеграм-канале до 24 июня включительно.