Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Тольятти убедили в существовании миллионных кредитов на его имя

23-летний житель Тольятти во время служебной командировки стал жертвой телефонных мошенников.

23-летний житель Тольятти во время служебной командировки стал жертвой телефонных мошенников. Неизвестны лица при помощи мессенджера и телефонной связи названивали молодому тестировщику из тольяттинского ИП. Аферисты уверяли, что на имя тольяттинца оформили кредиты.

Тольяттинец повёлся на уловке и перевёл более одного миллиона рублей через банкоматы для погашения несуществующих кредитов. Все средства обещали вернуть после возвращения того из командировки, но этого не произошло.

Молодой человек обратился в полицию, возбуждено уголовное дело.

Понравилась новость? В таком случае не пропустите возможность поучаствовать в конкурсе, которые проводится в нашем Телеграм-канале до 24 июня включительно.