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С 1 сентября школьников в Беларуси ждет обновленная программа по одному из предметов. Рассказываем подробности

С 1 сентября учащиеся учреждений общего среднего образования будут обучаться по обновленной программе по предмету «Музыка», сообщили в пресс-службе Министерства образования.

Источник: БЕЛТА

Сообщается, что новая программа состоит из четырех разделов: «Поем вместе», «Волшебный мир музыки», «Музыкальная культура Беларуси» и «Музыка — язык, не требующий перевода». В ведомстве отметили, что для освоения будут предложены песни, которые посвящены государственным праздникам, праздничным дням, а также песни о Родине, дружбе, популярные детские композиции, в том числе из мультфильмов и кинофильмов.

В Минобразования уточнили, что в 2025/2026 учебном году обучаться по обновленной программе будут ученики I и II классов. Учащиеся III и IV классов продолжат осваивать учебную программу, которая была утверждена в 2024 году.

В разработке учебной программы принимали участие белорусские деятели культуры и искусства, а также педагоги-практики, добавили в ведомстве.