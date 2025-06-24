С 1 сентября школьников в Беларуси ждет обновленная программа по одному из предметов. Рассказываем подробности

Сообщается, что новая программа состоит из четырех разделов: «Поем вместе», «Волшебный мир музыки», «Музыкальная культура Беларуси» и «Музыка — язык, не требующий перевода». В ведомстве отметили, что для освоения будут предложены песни, которые посвящены государственным праздникам, праздничным дням, а также песни о Родине, дружбе, популярные детские композиции, в том числе из мультфильмов и кинофильмов.