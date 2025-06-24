С 1 сентября школьников в Беларуси ждет обновленная программа по одному из предметов. Рассказываем подробности

Сообщается, что новая программа состоит из четырех разделов: «Поем вместе», «Волшебный мир музыки», «Музыкальная культура Беларуси» и «Музыка — язык, не требующий перевода». В ведомстве отметили, что для освоения будут предложены песни, которые посвящены государственным праздникам, праздничным дням, а также песни о Родине, дружбе, популярные детские композиции, в том числе из мультфильмов и кинофильмов.
В Минобразования уточнили, что в 2025/2026 учебном году обучаться по обновленной программе будут ученики I и II классов. Учащиеся III и IV классов продолжат осваивать учебную программу, которая была утверждена в 2024 году.
В разработке учебной программы принимали участие белорусские деятели культуры и искусства, а также педагоги-практики, добавили в ведомстве.