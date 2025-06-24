В Сочи семь самолетов ушли на запасные аэродромы из-за непогоды

Незапланированную посадку в Минеральных водах совершили самолеты, выполнявшие рейсы FV-6875, FV-6606, YC485, FV-6202, UT-269, во Владикавказе —UT-513 и U6−2012. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта курорта.



Отмечается, что авиакомпании будут стабилизировать свое расписание до конца суток 23 июня и в течение дня 24 июня. На время ожидания рейсов с пассажирами работают представители перевозчиков.



Также сочинская авиагавань обратила внимание на то, что часть дороги между Адлерским районом и центральным Сочи временно затоплена. Это может повлиять на время в пути при поездке в, а также из аэропорта.