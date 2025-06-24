Нарышкин назвал «Диктант Победы» важным элементом исторической культуры

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Международная просветительская акция «Диктант Победы» уже стала существенным элементом исторической культуры, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
«За семь лет с момента первого “Диктанта Победы” эта акция стала неотъемлемой частью празднования Дня Победы. Я бы сказал, это существенный элемент исторической культуры», — сказал Нарышкин на пресс-конференции, посвященной итогам «Диктанта Победы», прошедшего 25 апреля нынешнего года.
По словам Нарышкина, в акции принимают участие люди разных возрастов, профессий, представители разных национальностей и конфессий. «Всех их объединяет любовь к отечественной истории, бесконечная признательность и благодарность поколению победителей, стремление ощутить свою сопричастность к делу сохранения исторической правды», — подчеркнул он.
В нынешнем году, когда отмечалось 80-летие Победы, участие в акции приняли участие рекордные 2,75 миллиона человек, что в 18 раз больше, чем во время первого «Диктанта Победы» в 2019 году, добавил Нарышкин. Акция стала по-настоящему международной — в 2025 году в ней участвовали граждане из более чем 90 стран, отметил он.