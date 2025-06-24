Нарышкин назвал «Диктант Победы» важным элементом исторической культуры

В нынешнем году, когда отмечалось 80-летие Победы, участие в акции приняли участие рекордные 2,75 миллиона человек, что в 18 раз больше, чем во время первого «Диктанта Победы» в 2019 году, добавил Нарышкин. Акция стала по-настоящему международной — в 2025 году в ней участвовали граждане из более чем 90 стран, отметил он.