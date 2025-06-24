Курсант института МВД спас семью на пожаре в Пивоварихе

Даниил увидел клубы дыма из окон дома на улице Рабочей и вызвал пожарных. Войдя во двор, курсант заметил женщину на первом этаже. Она сказала, что в доме находятся дети, их пятеро. Курсант помог семье выбраться из дома, а потом вернулся в здание и попытался потушить возгорание подручными средствами.