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В Калининградской области стало больше лосей

В Калининградской области увеличилось поголовье лосей.

Общая численность вида составила 1 848 особей.

Как сообщает пресс-служба министерства природы Калининградской области, прирост в сравнении с прошлым годом составил 104 лося. Отмечается, что количество случаев, когда лоси выходят близко к местам обитания человека, также увеличилось.

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что в Калининградской области за последние несколько лет увеличилось количество тюленей, обитающих в Балтийском море и на побережье. Количество представителей этого вида могло увеличиться из-за усилившейся охраны ластоногих.