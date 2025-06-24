В Калининградской области стало больше лосей

Общая численность вида составила 1 848 особей.
Как сообщает пресс-служба министерства природы Калининградской области, прирост в сравнении с прошлым годом составил 104 лося. Отмечается, что количество случаев, когда лоси выходят близко к местам обитания человека, также увеличилось.
Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что в Калининградской области за последние несколько лет увеличилось количество тюленей, обитающих в Балтийском море и на побережье. Количество представителей этого вида могло увеличиться из-за усилившейся охраны ластоногих.