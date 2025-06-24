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День молодёжи в Красноярске отметят 28 июня в Татышев-парке

В 20:00 на главной сцене выступит Клава Кока.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

28 июня в Красноярске, как и по всей России, пройдёт фестиваль «День молодёжи».

В Татышев-парке территория будет разделена на четыре тематических пространства: «Знай», «Люби», «Гордись», «Приумножай», рассказали в администрации города.

На празднике можно будет узнать о карьерных, образовательных и волонтёрских возможностях. Будет представлена экспозиция от корпораций города. Для абитуриентов вузы и техникумы представят образовательные программы. Запланированы квизы, тест-драйвы профессий и консультации по участию в грантовых конкурсах.

Также пройдут соревнования по волейболу и настольному теннису. Желающие обменяют полиэтиленовые пакеты на шоперы, создадут мультипликационный фильм из вторсырья. Жителей и гостей Красноярска ждут знакомства с творчеством красноярских поэтов и музыкантов.

На площадке «Люби» представят национальные угощения, семейные мастер-классы.

В рамках пространства «Гордись» пройдут встречи с молодыми предпринимателями, врачами, спасателями, волонтёрами, военнослужащими и др. Ещё запланированы маркеты молодых брендов и выставка, посвящённая Победе в Великой Отечественной войне.

Участников территории «Приумножай» ждут спортивные активности, танцевальные баттлы, экоформаты и лекции.

  • В 13:00 старнтует фестиваль русских народных игр.
  • В 20:00 на главной сцене выступит Клава Кока.
  • В 21:00 начнётся дискотека под диджей-сеты.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.