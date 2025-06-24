День молодёжи в Красноярске отметят 28 июня в Татышев-парке

На празднике можно будет узнать о карьерных, образовательных и волонтёрских возможностях. Будет представлена экспозиция от корпораций города. Для абитуриентов вузы и техникумы представят образовательные программы. Запланированы квизы, тест-драйвы профессий и консультации по участию в грантовых конкурсах.