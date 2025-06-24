День молодёжи в Красноярске отметят 28 июня в Татышев-парке

28 июня в Красноярске, как и по всей России, пройдёт фестиваль «День молодёжи».
В Татышев-парке территория будет разделена на четыре тематических пространства: «Знай», «Люби», «Гордись», «Приумножай», рассказали в администрации города.
На празднике можно будет узнать о карьерных, образовательных и волонтёрских возможностях. Будет представлена экспозиция от корпораций города. Для абитуриентов вузы и техникумы представят образовательные программы. Запланированы квизы, тест-драйвы профессий и консультации по участию в грантовых конкурсах.
Также пройдут соревнования по волейболу и настольному теннису. Желающие обменяют полиэтиленовые пакеты на шоперы, создадут мультипликационный фильм из вторсырья. Жителей и гостей Красноярска ждут знакомства с творчеством красноярских поэтов и музыкантов.
На площадке «Люби» представят национальные угощения, семейные мастер-классы.
В рамках пространства «Гордись» пройдут встречи с молодыми предпринимателями, врачами, спасателями, волонтёрами, военнослужащими и др. Ещё запланированы маркеты молодых брендов и выставка, посвящённая Победе в Великой Отечественной войне.
Участников территории «Приумножай» ждут спортивные активности, танцевальные баттлы, экоформаты и лекции.
- В 13:00 старнтует фестиваль русских народных игр.
- В 20:00 на главной сцене выступит Клава Кока.
- В 21:00 начнётся дискотека под диджей-сеты.
Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.