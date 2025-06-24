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Омичей призвали жаловаться на работу общественного транспорта

Акцию инициировали омское отделение «Народного фронта» и прокуратура.

Источник: Комсомольская правда

Омичей призвали жаловаться на работу общественного транспорта. Для этого в городе запустят телефонную «горячую линию».

Усилить контроль за работой городского общественного транспорта решили омское отделение общероссийского общественного движения «Народный фронт» и прокуратура Омской области. Жалобы и предложения от омичей по вопросам работы общественного транспорта будут приниматься три дня: 25, 26, 27 июня с 10:00 до 18:00 по телефону +7 (3812) 31−88−00.

Напомним, ранее мы писали о том, что с 1 июля плата за проезд в муниципальном общественном транспорте повысится, при этом на безналичной оплате проезда можно будет сэкономить.