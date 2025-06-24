Интервал движения поездов в Казанском метро увеличится с 1 июля

Изменения связаны с традиционным снижением пассажиропотока в летний период из-за отпусков, каникул и сокращения деловой активности. В будние дни в утренние и вечерние часы пик количество поездов сократится с 11 до 10 составов.
Летний режим работы предварительно продлится до 25 августа. С осени прошлого года в Казанском метрополитене ежедневно на линию в часы пик выезжало 11 электропоездов с интервалом движения 5 минут. Такое решение было принято для увеличения провозной способности и быстрой разгрузки платформ.