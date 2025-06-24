Хабаровск обогнал Владивосток по численности населения впервые за многие годы

При этом Приморский край по-прежнему сохраняет лидерство по миграционному приросту. В 2023 году он принял более 3,7 тысячи новых жителей, в то время как Хабаровский край — около 2,2 тысячи. Владивосток остается привлекательным для переезда, особенно среди молодежи и трудовых мигрантов.