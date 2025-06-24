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Хабаровск обогнал Владивосток по численности населения впервые за многие годы

Хабаровск стал самым населенным городом на Дальнем Востоке России, впервые за продолжительное время опередив Владивосток.

Источник: Sergei Zimin

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска со ссылкой на официальные данные Приморскстата.

Согласно обновленной статистике, численность населения Хабаровска превысила показатели Владивостока, который долгие годы сохранял лидерство в регионе. Отмечается, что разрыв между городами сокращался постепенно, и в 2024 году «демографический маятник качнулся в другую сторону».

«Теперь крупнейшим городом федерального округа стал Хабаровск», — говорится в сообщении.

Эксперты связывают этот результат с устойчивым приростом населения и стабильной миграционной ситуацией. Несмотря на отток жителей, характерный для восточных регионов страны, Хабаровску удалось сохранить рост благодаря развивающейся инфраструктуре и «размеренному и надежному» ритму жизни, который все чаще выбирают семьи с детьми и пожилые граждане.

При этом Приморский край по-прежнему сохраняет лидерство по миграционному приросту. В 2023 году он принял более 3,7 тысячи новых жителей, в то время как Хабаровский край — около 2,2 тысячи. Владивосток остается привлекательным для переезда, особенно среди молодежи и трудовых мигрантов.

Как отмечают аналитики, возвращение Владивостока на первое место возможно, однако сейчас титул крупнейшего города Дальнего Востока официально перешел к Хабаровску.