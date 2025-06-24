Более 700 миллионов рублей потратят на развитие туризма в Омске

Омская область получит свыше 220 миллионов рублей из федерального бюджета на развитие туризма в 2025—2027 годах. Деньги поступят по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» и пойдут на строительство модульных отелей, создание туристского центра в Омске и проведение крупных событий.
«Развитие туристического потенциала — важнейшая задача. Сегодня Омск — Молодёжная столица России, а следующий год мы проведём в статусе Культурной столицы. Мы должны сделать всё, чтобы гости региона захотели возвращаться сюда снова и снова», — отметил губернатор Виталий Хоценко.
Частные инвесторы планируют вложить ещё около 500 миллионов рублей. В Омском и Тевризском районах появятся 150 современных модульных гостиничных номеров.
Комплексная работа, уверены власти, поможет Омской области укрепить позиции на туристической карте страны и улучшить сервис для гостей и жителей региона, сообщает пресс-служба правительства.