Более 700 миллионов рублей потратят на развитие туризма в Омске

Омская область получит свыше 220 миллионов рублей из федерального бюджета на развитие туризма в 2025—2027 годах. Деньги поступят по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» и пойдут на строительство модульных отелей, создание туристского центра в Омске и проведение крупных событий.