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В Москве школьница сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Выпускница столичной школы № 1514 набрала максимальное количество баллов на ЕГЭ по четырем предметам, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

«Надежда Яшмолкина, выпускница школы № 1514, получила высший балл по всем четырем предметам: русскому языку, профильной математике, информатике и физике. Основной период проведения ЕГЭ закончится в начале июля, и тогда мы подведем окончательный итог. Но на данный момент такой выдающийся результат — 100 баллов по всем предметам — в стране только у Надежды», — написал мэр.

Он отметил, что в течение года школьница побеждала также в шести профильных олимпиадах, участвовала в заключительных этапах Всероссийской олимпиады школьников по математике и информатике. Девушка планирует сделать карьеру в сфере IT, сейчас выбирает между ВШЭ, МГУ и Бауманкой.

«Уверен, каждый вуз будет рад такой студентке, а в перспективе — и любая московская компания. От всей души поздравляю Надю, ее учителей и родителей, желаю удачи», — добавил Собянин.

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