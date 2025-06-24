В Москве школьница сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов

«Надежда Яшмолкина, выпускница школы № 1514, получила высший балл по всем четырем предметам: русскому языку, профильной математике, информатике и физике. Основной период проведения ЕГЭ закончится в начале июля, и тогда мы подведем окончательный итог. Но на данный момент такой выдающийся результат — 100 баллов по всем предметам — в стране только у Надежды», — написал мэр.