В Новосибирской области открыли 18 официальных пляжей — именно на них безопасно проводить время у воды. В МЧС напомнили, что отдыхать лучше на оборудованных территориях, а не на стихийных спусках к реке. Об этом сообщает МЧС России по Новосибирской области.