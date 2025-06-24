В Новосибирской области открыли 18 официальных пляжей — именно на них безопасно проводить время у воды. В МЧС напомнили, что отдыхать лучше на оборудованных территориях, а не на стихийных спусках к реке. Об этом сообщает МЧС России по Новосибирской области.
Сейчас в городе работает шесть пляжей: «Бугринская роща», «Детский», «Галечный», «У моря Обского», «Бумеранг» и «Звезда». В Бердске открыт пляж «Старый Бердск», а в Кольцово — «Парк Кольцово». Ещё 10 пляжей действуют в районах области — в Тогучине, Ордынском, Карасуке, Барабинске, Купине и других.
Спасатели подчёркивают: только на официальных пляжах есть спасатели, медицинские посты и всё необходимое для безопасного отдыха. Купаться в необорудованных местах — риск для жизни.