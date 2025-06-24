МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Московская школьница сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов, она получила высший балл по всем четырём предметам: русскому языку, профильной математике, информатике и физике, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Московская школьница сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов. Надежда Яшмолкина, выпускница школы № 1514, получила высший балл по всем четырём предметам: русскому языку, профильной математике, информатике и физике», — написал Собянин.
Мэр отметил, что в течение года она побеждала также в шести профильных олимпиадах, участвовала в заключительных этапах Всероссийской олимпиады школьников по математике и информатике.
«Основной период проведения ЕГЭ закончится в начале июля, и тогда мы подведём окончательный итог. Но на данный момент такой выдающийся результат — 100 баллов по всем предметам — в стране только у Надежды», — подчеркнул Собянин.