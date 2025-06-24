Омичам на заметку: в России могут продлить новогодние каникулы до 11 января

Парламентарий пояснил, что возможность отдохнуть дольше появилась благодаря тому, что 8 января выпадает на четверг. Правительство может сделать девятый день года тоже выходным за счет переноса. Депутат также предложил законодательно закрепить выходной 31 декабря вместо 8 января. По словам Нилова, такое составление производственного календаря позволит избежать ежегодных споров о переносах нерабочих дней. У граждан получится полноценно отдохнуть.