Омичам на заметку: в России могут продлить новогодние каникулы до 11 января

Ближайшие новогодние праздники могут продлиться 12 дней — с 31 декабря по 11 января. Об этом рассказал портал tass.ru 23 июня со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова. Календарное нововведение коснется всех россиян, включая омичей.
Парламентарий пояснил, что возможность отдохнуть дольше появилась благодаря тому, что 8 января выпадает на четверг. Правительство может сделать девятый день года тоже выходным за счет переноса. Депутат также предложил законодательно закрепить выходной 31 декабря вместо 8 января. По словам Нилова, такое составление производственного календаря позволит избежать ежегодных споров о переносах нерабочих дней. У граждан получится полноценно отдохнуть.
Напомним, согласно Трудовому кодексу, ежегодные зимние каникулы длятся с 1 по 8 января включительно. В 2025-м 31 декабря уже объявили выходным днем.
Ранее «КП Омск» сообщила, что центр города перекроют для транспорта на четыре дня.