Сотрудники МЧС приехали из-за прыгавшей на батуте собаки в Витебске

В Витебске горожане вызвали МЧС из-за собаки, прыгавшей на батуте. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.
В МЧС витебчане позвонили вечером понедельника, 23 июня. Горожане сказали, что на улице второй Городокской больницы собака прыгала на батуте и ей нужна помощь.
На месте выяснилось, что собака прыгала на детском батуте, и в какой-то момент ее лапа застряла в пружине.
Спасатели МЧС пришли на помощь собаке и передали затем ее хозяевам.
— Хвостатый любитель прыжков на батуте не пострадал, — прокомментировали в пресс-службе.
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