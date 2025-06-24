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Сотрудники МЧС приехали из-за прыгавшей на батуте собаки в Витебске

В Витебске вызвали МЧС из-за собаки прыгавшей на батуте.

Источник: Комсомольская правда

В Витебске горожане вызвали МЧС из-за собаки, прыгавшей на батуте. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.

В МЧС витебчане позвонили вечером понедельника, 23 июня. Горожане сказали, что на улице второй Городокской больницы собака прыгала на батуте и ей нужна помощь.

На месте выяснилось, что собака прыгала на детском батуте, и в какой-то момент ее лапа застряла в пружине.

Спасатели МЧС пришли на помощь собаке и передали затем ее хозяевам.

— Хвостатый любитель прыжков на батуте не пострадал, — прокомментировали в пресс-службе.

Еще эпидемиолог предупредила белорусов об опасных ядовитых ягодах из леса: «Одни похожи на чернику, другие вызовут язвы на коже просто при соприкосновении».