Спрос на занятия йогой в Красноярске увеличился на 42% за год

В Красноярске наблюдается значительный рост интереса к занятиям йогой, который за последний год составил 42%.
Это подтверждают данные, полученные от сервиса Авито Услуги в преддверии Международного дня йоги. Йога перестала быть лишь модным увлечением и стала неотъемлемой частью образа жизни многих красноярцев.
Согласно статистике, в мае 2025 года спрос на услуги по йоге возрос по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Кроме того, интерес к обучению йоге также увеличился на 15%.
Не только йога.
Жители Красноярска также активно обращаются к другим спортивным направлениям. Спрос на функциональные тренировки возрос в три раза, а занятия в тренажерном зале увеличились на 85% за тот же период. Обучение по различным спортивным направлениям также демонстрирует положительную динамику: интерес к курсам по растяжке вырос на 31%.