Спрос на занятия йогой в Красноярске увеличился на 42% за год

Жители Красноярска также активно обращаются к другим спортивным направлениям. Спрос на функциональные тренировки возрос в три раза, а занятия в тренажерном зале увеличились на 85% за тот же период. Обучение по различным спортивным направлениям также демонстрирует положительную динамику: интерес к курсам по растяжке вырос на 31%.