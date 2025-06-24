Вооружен и очень опасен: как защитить себя и дачный участок от борщевика

Врачи Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского спасли дачника с ожогами 80 процентов кожи от борщевика. «Вечерняя Москва» узнала, как защитить себя от опасного растения.
Мужчина косил траву на своем участке. Дома он обнаружил покраснение, но не придал этому значения и лег спать, не обращая внимания на зуд. Утром скорая экстренно доставила пострадавшего с сильным поражением кожи в медучреждение. Пациент провел 10 дней под наблюдением докторов в отделении токсикологии.
Прикинулся культурным.
— Наверное, самый известный из сорняков — борщевик Сосновского — был завезен в средние широты из горных лесов Кавказа специально, — рассказывает ученый Института экологии РУДН Владимир Пинаев.
В середине XX века советские агрономы занимались культивацией борщевика, всерьез веря в то, что неприхотливое растение станет хорошим кормом для скота. Однако план не сработал: молоко коров, употреблявших борщевик в пищу, горчило. Исследователи обнаружили, что растение ядовито, и постепенно от идеи с его внедрением в сельское хозяйство отказались. Ключевое слово тут «постепенно». Только в 2015-м борщевик официально перестал считаться сельскохозяйственной культурой.
Зеленый захватчик.
Борщевик даром времени не терял. Сорняк катастрофически быстро и легко размножался. Такие уж у него суперспособности: семена, которых в одном растении содержится от 20 до 100 тысяч, могут лежать в земле несколько лет, пока не придет благоприятное время для всхода.
Сорняк присваивает себе земли как настоящий завоеватель. Он вырастает под три метра и вытесняет все растения, перекрывая свет крупными листьями, а заодно выделяя в почву ядовитые для прочих видов вещества. Вслед за растениями с обжитой сорняком территории уходят грибы и животные. Некоторые ученые полагают, что к 2040- 2060-м годам борщевик захватит практически всю европейскую часть России, за исключением самых северных регионов.
Руками не трогать.
С борщевиком просто необходимо бороться. Выкапывать одиночные растения, отрезать ножом цветы и семена: борщевик цветет один раз в конце своей жизни, а после этого отмирает. Созревшие семена надо сгноить в полиэтиленовых пакетах или закопать на большую глубину — так, чтобы они не взошли.
Можно также использовать гербициды. А еще вариант — накрыть борщевик черной пленкой. Как и другие растения, сорняк гибнет без света.
Главное — все это делать аккуратно. Надевайте плотную непромокаемую одежду (ветровку, длинные спортивные штаны с подкладкой).
— Можно также использовать одноразовый защитный костюм, надевая его поверх обычной одежды, — говорит Владимир Пинаев. — Старайтесь, чтобы открытых участков тела не было вовсе, в особенности берегите лицо и глаза. Желательно прикрыть лицо специальной маской из оргстекла. Такие довольно часто используют коммунальщики, когда косят бензокосами траву.
На руках должны быть резиновые перчатки, в идеале — толстые, потому что их хватает на несколько сезонов, они почти не рвутся о колючие кусты. Можно использовать обычные хозяйственные, резиновые, хорошего качества. Тонкие медицинские, а также рабочие «перчатки с точечками» не подойдут, так как могут пропитаться соком. Между перчаткой и рукавом не должно быть щели.
Кстати.
В Кодекс Московской области об административных правонарушениях недавно внесли поправки. Для собственников земельных участков установили фиксированный штраф за неудаление борщевика Сосновского — 5000 рублей. Ранее взимали от 2000 до 5000. Поскольку штраф в 2000 никого не мог «убедить», санкции решили ужесточить.
Вооружен и очень опасен.
Фуранокумарины, вредные вещества в борщевике, при попадании на кожу способны вызывать болезненные ожоги с волдырями, заполненными жидкостью. В самых тяжелых случаях они представляют угрозу для жизни. Среди осложнений — гнойно-некротические изменения на коже, тошнота, рвота, головная боль. Кроме того, аэрозольные частицы провоцируют появление отека гортани и верхних частей пищевода. При попадании сока борщевика в глаза может наступить полная слепота. Наибольшую угрозу сорняк представляет для детей и пожилых. Если сок борщевика попал на кожу и вы это заметили, необходимо:
Немедленно промокнуть салфеткой или платком (не втирать в кожу!) и укрыть от солнца. При первой возможности промыть пораженные места водой с хозяйственным мылом. Обработать место попадания сока борщевика на кожу этиловым спиртом или другим антисептиком. Защитить пораженные участки кожи от солнечных лучей минимум на двое суток тканевой многослойной повязкой (чтобы кожа дышала, но свет не попадал).Принять противоаллергическое средство, если вы аллергик. Если сок борщевика попал в глаза, прямо на месте надо промыть их большим количеством воды (с собой полезно иметь не менее 1 литра воды на этот случай), но если нет такой возможности, по пути до больницы плотно закрыть глаза от солнечного света непрозрачной, но воздухопроницаемой повязкой. К врачу необходимо обратиться обязательно, и как можно быстрее!
Мария Попова, руководитель общественного движения «Антиборщевик»:
— После работ по уничтожению борщевика одежду надо постирать в машинке. Был случай, когда мужчина отправился рубить дрова в непостиранной одежде, пропитанной соком борщевика. Он вспотел, попал под солнечные лучи — и заработал ожог. Чтобы не было жарко работать в многослойном наряде, лучше выходить на борьбу с борщевиком вечером. В сумерках ниже вероятность получить ожог.
Ранее «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Андрея Кондрахина, что делать, если вы обожглись соком борщевика.