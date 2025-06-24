Вооружен и очень опасен: как защитить себя и дачный участок от борщевика

Немедленно промокнуть салфеткой или платком (не втирать в кожу!) и укрыть от солнца. При первой возможности промыть пораженные места водой с хозяйственным мылом. Обработать место попадания сока борщевика на кожу этиловым спиртом или другим антисептиком. Защитить пораженные участки кожи от солнечных лучей минимум на двое суток тканевой многослойной повязкой (чтобы кожа дышала, но свет не попадал).Принять противоаллергическое средство, если вы аллергик. Если сок борщевика попал в глаза, прямо на месте надо промыть их большим количеством воды (с собой полезно иметь не менее 1 литра воды на этот случай), но если нет такой возможности, по пути до больницы плотно закрыть глаза от солнечного света непрозрачной, но воздухопроницаемой повязкой. К врачу необходимо обратиться обязательно, и как можно быстрее!