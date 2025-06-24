Эмиграция из Казахстана снизилась в 2,8 раза

Иммиграционная динамика тоже отрицательная. За январь-апрель в республику для постоянного проживания въехали 8,1 тыс. граждан. За аналогичный период прошлого года цифра была куда выше — 9,9 тыс. человек. Таким образом, ежемесячное миграционное сальдо Казахстана остаётся положительным с февраля прошлого года: приезжающих в республику больше, чем уезжающих.
Тренд на снижение оттока граждан из Казахстана в целом наблюдается последние 25 лет. Если в 2000 году республику покинули 155,7 тыс. человек, то по итогам 2024-го — 12,7 тыс. граждан. Лишь в отдельные временные периоды статистики фиксировали рост численности эмигрантов: с 2006 по 2008 годы и с 2013 по 2019 годы. Ещё момент: сальдо внешней миграции, которое на протяжении многих лет было отрицательным, в 2023—2024 годах демонстрировало плюсовые значения. По итогам прошлого года в страну въехали 23,9 тыс. человек, а выехали уже обозначенные 12,7 тыс. граждан, соответственно сальдо составило 16,6 тыс. Главными «поставщиками» эмигрантов из Казахстана выступают северные и восточные регионы. Суммарная доля выехавших в 2024 году из Костанайской, Павлодарской, Абайской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей составила 47,9%.
Несколько лет назад эксперты Фонда ООН в области народонаселения в РК опубликовали доклад «Мы, Казахстан», в котором отразили миграционные тенденции и сделали прогнозы до 2050 года. Спустя время можно наблюдать, что предположения специалистов подтвердились.
«Главная гипотеза при разработке сценариев международной миграции заключается в том, что отток населения Казахстана со временем будет уменьшаться. На это повлияют: экономическое развитие республики, сопровождающееся высоким спросом на рабочую силу, постепенное исчерпывание потенциала значительной этнической миграции и быстрый рост населения в соседних южных республиках, которые являются родиной иммигрантов из стран Центральной Азии в Казахстан», — отмечали авторы доклада.
В какие страны эмигрируют казахстанцы? Большая часть уезжает в Россию: в 2024 году доля переезжающих в РФ составила 69%. Как в прошлом году, так и в первом квартале 2025 года отчёты БНС свидетельствуют о снижении эмиграции в российские регионы. За январь-март этого года в Россию перебрались 644 казахстанца — на 75,5% меньше, чем в первом квартале 2024-го.
На втором месте среди принимающих казахстанцев стран стоит Германия. В прошлом году в это европейское государство переехали около 2 тыс. граждан РК. Судя по первому кварталу этого года, миграционный отток в Германию также сильно сокращается (минус 67,9%).
Подобная ситуация наблюдается и с большинством других государств, в которые переезжают казахстанские эмигранты. Исключение — Кыргызстан, куда уезжают пусть и немного (около 300 человек в год), но этот поток постепенно растёт. В основном в КР переселяются казахстанцы из южных регионов республики.
В конце прошлого года специалисты Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения Demoscope провели опрос казахстанцев на тему отношения к эмиграции. В нём приняли участие 1,1 тыс. человек из всех регионов и мегаполисов страны. В числе вопросов интервьюеров интересовало, рассматривают ли респонденты возможность переезда из Казахстана в ближайшие 2−3 года. Подавляющее большинство опрошенных (78,5%) ответили отрицательно. 6,9% респондентов признались, что планируют переезд, ещё 5,6% хотели бы эмигрировать, но для этого у них пока нет возможности. 8,4% причислили себя к сомневающимся.
Любопытны результаты пояснительных ответов среди тех, кто планирует эмиграцию или в принципе рассматривает такую возможность в будущем. Почти четверть таких респондентов (24,5%) думают о переезде ради того, чтобы в другой стране иметь более высокий доход, ещё 14% хотели бы найти работу получше. 23,9% считают, что в РК у них и их детей нет перспектив. Ключевым доводом для 11,7% респондентов является возможность получать качественное образование вне Казахстана. Минимальное число опрошенных говорили о том, что переезд для них — это возможность быть ближе к родственникам (2,6%) или желание вернуться на историческую родину (0,6%).