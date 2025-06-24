В Омской области может снова исчезнуть свет

Стихия может повредить провода, поэтому бригады энергетиков переведены в режим повышенной готовности. Как сообщили в пресс-службе филиала «Россети Сибирь» «Омскэнерго», к устранению неполадок в случае повреждений готовы приступить 905 специалистов и 264 единицы техники. Звонки принимаются по телефону 8−800−220−0−220, короткий номер — 220. Звонок бесплатный, телефон работает кругосуточно.