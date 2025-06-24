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В Омской области может снова исчезнуть свет

На этот раз перебои с электричеством могут возникнуть из-за погоды.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области сегодня снова возможны отключения электроэнергии. Причиной может стать погода — синоптики прогнозируют дождь, грозу и шквалистый ветер с порывами до 17 м\с.

Стихия может повредить провода, поэтому бригады энергетиков переведены в режим повышенной готовности. Как сообщили в пресс-службе филиала «Россети Сибирь» «Омскэнерго», к устранению неполадок в случае повреждений готовы приступить 905 специалистов и 264 единицы техники. Звонки принимаются по телефону 8−800−220−0−220, короткий номер — 220. Звонок бесплатный, телефон работает кругосуточно.

Ранее мы писали, что без света в Омской области несколько дней оставались целые районы. Тогда отключения прошли на сетях «Омскэлектро».