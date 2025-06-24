Артемий Лебедев примет участие в преображении Самарской области

В Самарской области планируют реализовать совместный проект со студией известного дизайнера Артемия Лебедева. Об этом сообщил в своих социальных сетях глава регионального министерства строительства Александр Фокин.
Встреча с дизайнером прошла во время Петербургского международного экономического форума. По словам главы Минстроя региона, впереди губернию ждет совместная работа, результат которой должен стать не только удобным, но также узнаваемым и современным.
— Когда регион строит не только квадратные метры, но и образ — важно, кто помогает в этом. Мы открыты к креативным идеям, нестандартным решениям и смелым визуальным подходам, — отметил Александр Фокин.
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