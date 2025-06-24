Белорусы Климович и Толопило выиграли финал Американской хоккейной лиги

В Северной Америке завершилась финальная серия второй по значимости хоккейной лиги континента — АХЛ. В шестом матче «Абботсфорд» обыграл «Шарлотт» со счетом 3:2 и стал чемпионом АХЛ, выиграв серию со счетом 4:2. В решающем матче форвард Данила Климович забросил шайбу на 24-й минуте, сравняв счет (2:2). Вратарь Никита Толопило остался в запасе.