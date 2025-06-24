Белорусы Климович и Толопило выиграли финал Американской хоккейной лиги

Белорусские хоккеисты канадского клуба «Абботсфорд Кэнакс» — Данила Климович и Никита Толопило — стали чемпионами Американской хоккейной лиги (АХЛ).
В Северной Америке завершилась финальная серия второй по значимости хоккейной лиги континента — АХЛ. В шестом матче «Абботсфорд» обыграл «Шарлотт» со счетом 3:2 и стал чемпионом АХЛ, выиграв серию со счетом 4:2. В решающем матче форвард Данила Климович забросил шайбу на 24-й минуте, сравняв счет (2:2). Вратарь Никита Толопило остался в запасе.
В плей офф Никита сыграл только один матч. Данила Климович в 16 матчах плей офф забросил четыре шайбы. Фарм-клуб команды НХЛ «Ванкувер Кэнакс» — «Абботсфорд» — впервые в истории выиграл Кубок Колдера.
Климович и Толопило стали четвертым и пятым белорусами, выигравшими Кубок Колдера. Ранее этого успеха добивались Андрей Костицын (2006/07), Михаил Грабовский (2006/07) и Алексей Протас (2022/23). Все они проявили себя и в НХЛ.
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