В Австралии на концерте Кэти Пэрри певица прогнала лабубу

На концерте Кэти Перри в австралийском Перте произошел неожиданный инцидент, который уже стал вирусным в соцсетях. Во время исполнения баллады I'm Still Breathing певица заметила в первом ряду фаната с коробкой, в которой лежала популярная игрушка лабубу. Неожиданно она ударила по упаковке микрофоном и прокричала: «I'm still — no labubu!».