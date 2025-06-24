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В Австралии на концерте Кэти Пэрри певица прогнала лабубу

На концерте в Перте Кэти Перри ударом микрофона выбила из рук фаната популярную игрушку лабубу. Видео с моментом быстро стало вирусным в соцсетях, а певица отреагировала в комментариях.

Алена Соколова
Автор Новости Mail

На концерте Кэти Перри в австралийском Перте произошел неожиданный инцидент, который уже стал вирусным в соцсетях. Во время исполнения баллады I'm Still Breathing певица заметила в первом ряду фаната с коробкой, в которой лежала популярная игрушка лабубу. Неожиданно она ударила по упаковке микрофоном и прокричала: «I'm still — no labubu!».

Момент попал на видео, которое выложили в TikTok. Ролик набрал десятки тысяч просмотров, а коробка с игрушкой — судя по опубликованному позже фото — получила серьезные повреждения.

После своего перформанса Перри продолжила шоу, присела у сцены и предложила зрителям печенье. Поклонники в комментариях восприняли эпизод с юмором, а кто-то признался, что «не ожидал такого поворота на балладе».

Сама певица тоже не осталась в стороне: под видео она оставила комментарий с тремя ухмыляющимися чертиками без извинений или объяснений.

«Лабубум» наблюдается в мире уже несколько месяцев. Неделю назад на ПМЭФ показали лабубу с лицами российских чиновников. Находку назвали одной из самых интересных на форуме.