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Рейтинг транспортных компаний появится в Ростове-на-Дону

Работу перевозчиков в Ростове оценят с учетом состояния транспорта, количества жалоб и ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону начали работу по созданию рейтинга транспортных компаний. Об этом сообщают городские власти.

Тщательная оценка перевозчиков должна повлиять на качество пассажирских перевозок в донской столице.

— Прорабатывается вопрос контроля за работой общественного транспорта на маршрутах, особенно в вечернее время. Проблемы назревали годами, но мы шаг за шагом изменим ситуацию в общественном транспорте, — подчеркнул глава города Александр Скрябин.

При составлении рейтинга специалисты дептранса будут учитывать состояние общественного транспорта, количество жалоб жителей и нарушения ПДД (в случае ДТП по вине водителей).

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