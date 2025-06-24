Кино под открытым небом в Самаре: что покажут в «Филине» с 25 по 29 июня

Бесплатный кинотеатр под открытым небом «Филин» продолжает радовать гостей набережной у «Ладьи». С 25 по 29 июня зрителей ждёт насыщенная программа: от классики советского и зарубежного кино до современной анимации и короткометражек. Как всегда, вход — свободный.