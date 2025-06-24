Кино под открытым небом в Самаре: что покажут в «Филине» с 25 по 29 июня

Бесплатный кинотеатр под открытым небом «Филин» продолжает радовать гостей набережной у «Ладьи». С 25 по 29 июня зрителей ждёт насыщенная программа: от классики советского и зарубежного кино до современной анимации и короткометражек. Как всегда, вход — свободный.
Расписание на неделю:
25 июня (среда):
17:30 — 20:10 — «Служебный роман» (1977 г., 6+);20:20 — 22:25 — «Привидение» (1990 г., 18+).
26 июня (четверг):
18:00 — 19:30 — «Осенний марафон» (1979 г., 12+);19:40 — 22:00 — «Всё о Еве» (1950 г., 12+).
27 июня (пятница):
17:00 — 18:40 — «Брат» (1997 г., 18+);18:50 — 20:40 — «Вечное сияние чистого разума» (2004 г., 18+);20:50 — 22:35 — «Гремлины» (1984 г., 18+).
28 июня (суббота):
17:00 — 17:30 — «Давай поговорим» (2023 г., документальный, 12+), из фондов кинофестиваля «Соль земли»;17:40 — 18:50 — Киноальманах самарского кино «Сделано здесь» — подборка короткометражных фильмов молодых режиссёров (12+);19:00 — 20:20 — «Частное пионерское» (2013 г., 6+);20:30 — 22:25 — «Последний богатырь» (2017 г., 12+).
29 июня (воскресенье) — Детский день:
17:00 — 17:30 — Мультфильмы: «Сказка про лень» (1976 г., 0+), «В синем море, в белой пене…» (1984 г., 0+), «Ух ты, говорящая рыба!» (1983 г., 6+);17:40 — 19:05 — «Отроки во Вселенной» (1974 г., 0+);19:15 — 21:05 — «Маленький принц» (2015 г., 6+);21:15 — 22:45 — «Вне зоны доступа» (2020 г., 6+).
Ранее мы писали, что 26 июня «ЗИМ Галерея» проведет бесплатную пешеходную экскурсию «От Фабрики-кухни до “Рашпиля”» (12+) по самарскому модернизму.
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