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Выпускница в Братске набрала 100 баллов на ЕГЭ по английскому языку

Еще одна выпускница школы в Братске набрала на Едином государственном экзамене максимально возможное количество баллов. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на администрацию Братска.

Источник: ТК Город

100 баллов на ЕГЭ по английскому языку набрала выпускница Лицея № 2 Ирина Милочкина.

Ирина Милочкина — участница профильных смен по направлению «Наука» Образовательного центра «Персей» Томского политехнического университета, член научного общества лицеистов с 2021 года, постоянный организатор научных событий лицея и инициатор наставнических практик в области проектной деятельности для младших лицеистов, — говорится в сообщении мэрии.

Ранее сообщалось, что в Братске максимально возможное количество баллов на ЕГЭ набрали выпускница школы № 16 (по литературе) и выпускник Лицея № 1 (по химии).

Основной период сдачи ЕГЭ уже завершен. Сейчас идут резервные дни, в начале июня у одиннадцатиклассников будет возможность пересдать один из экзаменов на выбор.