Выпускница в Братске набрала 100 баллов на ЕГЭ по английскому языку

100 баллов на ЕГЭ по английскому языку набрала выпускница Лицея № 2 Ирина Милочкина.
Ирина Милочкина — участница профильных смен по направлению «Наука» Образовательного центра «Персей» Томского политехнического университета, член научного общества лицеистов с 2021 года, постоянный организатор научных событий лицея и инициатор наставнических практик в области проектной деятельности для младших лицеистов, — говорится в сообщении мэрии.
Ранее сообщалось, что в Братске максимально возможное количество баллов на ЕГЭ набрали выпускница школы № 16 (по литературе) и выпускник Лицея № 1 (по химии).
Основной период сдачи ЕГЭ уже завершен. Сейчас идут резервные дни, в начале июня у одиннадцатиклассников будет возможность пересдать один из экзаменов на выбор.